Украина начала блокировать доступ к российским СМИ

Провайдеры на Украине начали блокировку доступа к ресурсам РИА «Новости» и украинского подразделения агентства на основании указа президента страны Петра Порошенко.

При попытке зайти на ресурс появляется надпись: «Во исполнение указа президента Украины от 15 мая 2017 года доступ к ресурсу ограничен», передает РИА «Новости».

Отмечается, что также ограничен доступ к сайту Р-Спорт.

В целом украинские провайдеры должны заблокировать доступ к сайтам: россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru и rian.com.ua.

В четверг стало известно, что МИА «Россия сегодня» и агентство РИА «Новости Украина» попали в обновленный санкционный список Киева. Это произошло после того, как на Украине по обвинению в госизмене был арестован редактор РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский.

Как заявил Комитет защиты журналистов, штаб-квартира которого находится в Нью-Йорке, власти Украины не должны запрещать работу российских СМИ в стране. В свою очередь директор правозащитной организации Human Rights Watch Рейчел Денбер заявила, что санкции Украины к российским СМИ нужно отменить. Обеспокоенность выразил и МИД Германии.