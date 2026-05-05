Боец ВСУ рассказал, что провел на передовой всего полчаса до пленения

Tекст: Алексей Дегтярёв

Александр Мусийчук был принудительно мобилизован в 2024 году и направлен в 82-ю десантно-штурмовую бригаду, передает ТАСС.

Во время боев он заблудился и вышел прямо к российским военным.

«Буквально в одной посадке минут 30 провел, и то против меня воевали. Я не воевал. И в другой посадке минут пять – и все», – рассказал пленный.

По словам солдата, во время вылазки его группа несколько раз сбивалась с маршрута, пока не попала под плотный обстрел. Сослуживцы перестали откликаться, после чего мужчина решил спасаться бегством через поле.

Украинец добавил, что отряд располагал двумя навигационными комплексами, включая систему управления войсками «Кропива». Несмотря на это, бойцы оказались полностью дезориентированы, а командир не понимал направления движения.

