Билборды с фотографиями «предателей» появились на Украине

В Херсоне на улицах появились билборды с фотографиями и личными данными граждан, которых власти считают «предателями».

На рекламном щите размещена надпись «Предал свой народ и стал работать на оккупантов», под ней – фотографии, адреса, сведения о семье и другая информация о «предателях», передает ТАСС со ссылкой на пост экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко в Facebook.

Отмечается, что Журавко нашел себя в этом списке. «От такой СБУ, которая ко Дню Победы выпускает циркуляр, гласящий, что «Гитлер для Украины был лучше Сталина», которая выбивает из невинных показания, а убийц простых людей и нашей Родины прикрывает, – от такой СБУ этот билборд даже комплимент», – написал он.

По данным телеканала «Магнолия ТВ», это действительно инициатива СБУ.

Эксперт Украинского института по правам человека Михаил Чаплыга считает, что билборды нарушают Конституцию Украины, так как обнародуют обвинения в отношении конкретных людей до вынесения приговора суда. «Я не верю в защиту права и добрые цели, если они достигаются попранием прав и базовых конституционных норм», – сказал он.

Напомним, 30 мая пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook список из 26 так называемых предателей, которые критиковали правоохранительные органы после «убийства» в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. В списке оказались несколько журналистов.

Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ-EFJ) осудили эту кампанию. В ОБСЕ назвали неприемлемой публикацию списка «предателей» с именами журналистов и потребовали прекратить эту практику.