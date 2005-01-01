Британия предложит G7 расследовать «преступления» России

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собирается предложить план по формированию так называемой группы быстрого реагирования для выявления «преступных действий России», заявил глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон.

По словам Джонсона, данную инициативу Мэй представит в канадском Шарлевуа на саммите «Большой семерки». «Она будет продвигать британский план, который получит международную поддержку, по формированию группы быстрого реагирования для выявления российских преступных действий, – неважно, идет ли речь о киберпреступлениях или убийствах...» – приводит его слова ТАСС со ссылкой на портал BazzFeed.

Саммит Группы семи пройдет 8-9 июня в городе Ла Мальбе (регион Шарлевуа) в канадской провинции Квебек.

Отношения Москвы и Лондона резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти обвиняют Россию в причастности к отравлению Скрипалей, Москва последовательно отвергает подобные обвинения.

Скрипаль и его дочь провели несколько недель в больнице, находясь в критическом состоянии. Сейчас их состояние улучшается. Сергея Скрипаля выписали из больницы 18 мая, Юлию – 9 апреля.