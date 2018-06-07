Сирийские войска принудили конвой США сменить маршрут

В Сети появилось видео, на котором сирийские военные заставляют колонну войск США сменить маршрут.

Инцидент произошел возле города Эль-Камышлы в сирийской провинции Хасака, передает ФАН со ссылкой на Muraselon. Конвой двигался в сторону военной базы к югу от города Эль-Камышлы. Военнослужащие сирийской правительственной армии на контрольно-пропускном пункте вынудили американцев поменять свой маршрут.

Смена маршрута военными США прошла добровольно, говорится в сообщении.

Отметим, что Эль-Камышлы считается неофициальной «столицей» сирийских курдов, а также самопровозглашенного «федеративного региона Северной Сирии».

В мае на КПП близ Эль-Камышлы сирийские войска задержали подозрительную колонну. Позже выяснилось, что это были французские военные, которые не оказали никакого сопротивления, будучи уверенными, что приехали на КПП курдов. В итоге курды вступили в переговоры с сирийскими войсками, и французов отпустили.