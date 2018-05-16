Появились подробности о задержании французских снайперов в Сирии

Французские военные оказались задержаны на сирийском блокпосту из-за того, что их оставила по непонятным причинам курдская группа сопровождения.

На границе с Ираком французский кортеж встречала группа сопровождения курдов из «Демократических сил Сирия». Они поехали к Эль-Камышлы (крупнейший сирийский город на границе с Турцией, поделенный на «зоны влияния» между курдами и правительственными силами), однако, добравшись до города Малькия, курдское сопровождение оставило французский кортеж. Дальше он по непонятным причинам поехал самостоятельно, сообщает WarGonzo.

Французы пояснили сирийцам, что ехали в Эль-Камышлы по указателям, но въехали не через подконтрольный курдам КПП, а попали на объездную дорогу и на единственный блокпост сирийской армии.

Сирийские войска задержали подозрительную колонну. Французские военные не оказали никакого сопротивления, будучи уверенными, что приехали на КПП курдов.

Был опрошен старший группы французских военных, его подчиненные были сфотографированы, с паспортов сняты копии и задокументированы данные по автомобилям.

Выяснилось, что после Эль-Камышлы отряд должен был направиться в Хасаку, а затем в Дейр-эз-Зор, где несколько анклавов контролируются курдами.

Вскоре курды вступили в переговоры с сирийскими войсками, и французов отпустили. Им помог тот факт, что ДСС сейчас находятся в режиме союзнических отношений с сирийской армией в вопросе борьбы против ИГ*.

Ранее стало известно, что сирийская армия задержала на блокпосту в провинции Хасеке французских снайперов, которые прибыли из Ирака.