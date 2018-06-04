Разработаны несколько вариантов российской многоразовой ракеты

Заместитель гендиректора Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина по управлению проектами Дмитрий Герасимов заявил, что разработчики создали несколько вариантов многоразовой ракеты-носителя.

«В рамках аванпроекта подготовлены различные варианты компоновки, просчитана аэродинамика, весовая сводка и прочее. После принятия решения о продолжении этой работы мы приступим к техническому проектированию, целью которого станет создание ряда летных демонстраторов», – цитирует Герасимова РИА «Новости».

По его словам, после изучения проектов многоразовых ракет-носителей специалисты решили, что для России наиболее интересным является возвращение самолетным способом.



«Итогом исследований должен стать полнофункциональный демонстратор с ракетным двигателем, который сможет выполнить весь цикл испытаний, начиная со старта и выведения на необходимую высоту, заканчивая возвращением и автоматической посадкой», – отметил Герасимов.

Над проектами работали специалисты Фонда перспективных исследований, Роскосмоса и АО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева», входящего в дивизион транспортной авиации ПАО «ОАК».

В январе стало известно, что в России собрались создать многоразовую ракету «Корона». Ранее сообщалось, что российский Государственный ракетный центр им. ак. В.П. Макеева (ГРЦ) приступил к разработке многоразовой ракеты.