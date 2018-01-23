В России собрались создать многоразовую ракету «Корона»

Россия может создать многоразовую одноступенчатую ракету-носитель «Корона», которую планируют оснастить взлетно-посадочными амортизаторами, рассказал заместитель генконструктора ГРЦ им. Макеева Сергей Молчанов.

«В проекте «Корона» предлагается провести разработку одноступенчатого, полностью многоразового носителя, без промежуточных этапов, удлиняющих время перехода к многоразовым системам и удорожающих его», – передает РИА «Новости» материалы ГРЦ Макеева.

«Корона», по замыслу разработчиков, будет представлять собой одноступенчатую конструкцию вертикального взлета и посадки, снабженную взлетно-посадочными амортизаторами.

При этом наиболее энергонапряженные элементы можно будет использовать не менее 25 раз, а общий ресурс составит 100 полетов.

Тем временем в презентации РКК «Энергия», представленной на «Королевских чтениях», говорится, что российскую сверхтяжелую ракету второго этапа грузоподъемностью 115 тонн планируют запустить к Луне с космодрома Восточный в 2032-2035 годах, передает ТАСС.

На первой ступени этой ракеты будут использоваться пакет из шести первых ступеней «Союза-5», вторая ступень будет, в отличие от «сверхтяжа» первого этапа и отработочной версии, оснащена новым двигателем РД150.



До этого, следует из материалов «Энергии», в 2022 году, как и планировалось, будет проведен первый запуск ракеты- носителя среднего класса «Союз-5» с Байконура или Восточного.

Напомним, ранее сообщалось, что российский Государственный ракетный центр им. ак. В.П. Макеева (ГРЦ) приступил к разработке многоразовой ракеты.