Россия возобновила проект многоразовой ракеты-носителя

Российский Государственный ракетный центр им. академика В.П. Макеева (ГРЦ) приступил к разработке многоразовой ракеты, сообщил генконструктор предприятия Владимир Дегтярь.

Дегтярь рассказал, что замороженный в 2012 году проект, который теперь возобновлен, – это многоразовая, одноступенчатая ракета-носитель вертикального взлета и посадки «Корона».

При этом он отметил, что в США уже отработали технологию мягкой посадки первой ступени ракеты-носителя Falcon и ее повторного использования.

«Наша разработка – ракета-носитель «Корона» – в отличие от американской не имеет отделяемых ступеней и фактически является космическим кораблем мягкого взлета и посадки, что открывает дорогу к реализации дальних межпланетных полетов с экипажами на борту», – передает «Интерфакс» слова генерального конструктора.

Напомним, в начале апреля 2017 года владелец SpaceX Илон Маск объявил о революции в космической индустрии после успешной посадки первой ступени ракеты-носителя Falcon 9.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, некоторые специалисты скептически отнеслись к подобным заявлениям, назвав их «маркетингом».

Генеральный директор Центра имени Хруничева Андрей Калиновский сообщил, что ГКНПЦ продолжает работать над разработкой вариантов создания многоразовой ракеты-носителя.