Уткин оценил шансы сборной России на ЧМ-2018

Журналист Василий Уткин, комментируя перспективы сборной России по футболу на предстоящем ЧМ-2018, заявил, что команду спасет от позора лишь отвага игроков.

«Наш шанс на чемпионате мира – случай плюс правильный настрой игроков. Если мы считаем (а я именно так считаю), что штаб сборной не справился с работой – изменить что-либо могут лишь футболисты на поле. Потому что у них – мечта. Чемпионат мира дома», – написал Уткин в своем Telegram-канале.

По его словам, игроки – та сила, которая может что-то изменить и то немногое, чего можно добиться самоотдачей.

«Это далеко не все, что нужно. Но это все, что у нас есть. У сборной России.

Поэтому с этого момента я воздерживаюсь от критики штаба, сарказма в адрес главного тренера настолько, насколько это возможно. Это просто поздно делать. Вся надежда на азарт, кураж, на самоотдачу. Вся надежда в том, чтобы оставить надежду живой», – написал журналист.

При этом Уткин не видит перспектив российской национальной команды на предстоящем турнире.

«Наше положение безнадежно. Сборную России спасет лишь отвага ее игроков. И спасет лишь от позора. Славы тут не снискать. Тем круче в такой ситуации быть мужчинами», – написал Уткин.

Напомним, 11 мая спортивный журналист Василий Уткин, комментируя действия главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, заявил, что до последнего времени «клинические мудаки» тренером национальной команды не назначались.