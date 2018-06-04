На границе с Ираком погибли трое военных Турции

В результате нападения трое турецких военных погибли на границе с Ираком, сообщил источник в силовых структурах.

Еще один военнослужащий пострадал, передает ТАСС со ссылкой на «Сабах».

В провинции Хаккяри военные Турции оказались под ракетным обстрелом, который вели боевики Рабочей партии Курдистана (РПК), пишет издание. Как сообщает газета, управляемые ракеты запускали из иракского региона Басьян.

Анкара организовала спецоперацию по ликвидации нападавших.

Накануне стало известно о гибели еще двоих военных на севере Ирака.

Напомним, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в мае пообещал новые военные операции в Сирии и Ираке.