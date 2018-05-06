Эрдоган пообещал новые военные операции в Сирии и Ираке

Турция продолжит операции в Сирии и в Ираке, пока не будет уничтожен последний террорист, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турция не остановится и продолжит операции в регионе до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист на территориях от Айн-эль-Араба до Хасеке на севере Сирии, от Синджара до Кандиля в Ираке», – передает слова Эрдогана Anadolu.

По его словам, попытки перекроить границы стран и создать «новый статус-кво» «разбиваются о волю Турции».

По его словам за антитеррористическими операциями «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» в Сирии последуют новые.

В апреле Анкара заявила, что турецкие силы покинут Африн только после того, как кризис в Сирии будет разрешен политическим путем.