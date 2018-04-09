В Анкаре рассказали, когда турецкая армия покинет Африн

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг отказался признавать оккупацию сирийского Африна вооруженными силами Турции, пообещав, что они покинут сирийский регион после того, как кризис в Сирии будет разрешен политическим путем.

Он признал, что сирийский кризис решить военным путем невозможно, передает РИА «Новости».

«Мы пришли туда не как оккупанты и не собираемся там оставаться, уважая территориальную целостность Сирии», – заявил вице-премьер Турции.

«Мы очистили Африн от террористов, сейчас продолжаются работы по разминированию В Сирии сейчас вакуум власти, есть разные силы, оппозиция. Мы передадим власть в Африне местным жителям, которые сами наладят свою жизнь. Главное сейчас – найти политический выход из кризиса, и как только он будет найден, мы уйдем оттуда», – добавил Боздаг.

Напомним, в середине марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что формирования оппозиционной «Сирийской свободной армии» и турецкие военные взяли Африн под контроль, а также пообещал, что турецкая операция будет распространена на другие подконтрольные курдам города.

В тот же день Дамаск обратился в ООН по поводу захвата Африна Турцией.