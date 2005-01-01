В вопросе строительства газопроводов из России Евросоюз применяет двойные стандарты, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто отметил, что Венгрия «не является частью проекта» газопровода «Северный поток – 2», а потому «не может быть против него».

При этом Сийярто пожаловался на «неприемлемые двойные стандарты», передает РИА «Новости».

Он напомнил, что Еврокомиссия «убила» проект газопровода «Южный поток», хотя тот способствовал бы «диверсификации маршрутов для Центральной Европы».

«Теперь мы снова не видим поощрения со стороны комиссии», – сказал министр, добавив, что «не может представить никаких извинений или причин, которые бы комиссия могла привести».

Он также сообщил, что Венгрия не планирует расширять свою газотранспортную систему для приема газа из трубопровода «Турецкий поток» в случае его продления, так как венгерская система «очень развита».

Несколько лет назад Газпром был готов построить газопровод «Южный поток» мощностью 63 млрд кубов. Однако западные страны сорвали строительство, России пришлось закрыть проект и переключиться на сотрудничество с Турцией – так возник газопровод «Турецкий поток», строительство которого сейчас активно ведется.