Главу карельского «Мемориала» заподозрили в попытке выехать в Польшу

Правозащитник, историк и глава отделения общества «Мемориал» в Карелии Юрий Дмитриев, которого осудили за хранение комплектующих огнестрельного оружия, был задержан за нарушение подписки о невыезде.

Как сообщает НТВ, машину, в которой ехал Дмитриев, остановили на трассе Петрозаводск – Петербург сотрудники ДПС.

В сообщении отмечается, что с собой правозащитник вез чемодан с вещами, а со слов родственников ранее Дмитриев отдал в приют свою собаку.

Правозащитник якобы намеревался отправиться в Польшу, где несколько лет назад его наградили орденом, говорится в публикации.

Напомним, в апреле горсуд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по делу о педофилии и порносъемке, виновным его признали в хранении частей огнестрельного оружия. В июне Верховный суд Карелии отменил этот приговор и отправил дело на новое рассмотрение.