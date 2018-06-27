Меркель отреагировала на вылет сборной Германии с чемпионата мира

Канцлер Германии Ангела Меркель и немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер разочарованы вылетом национальной сборной с чемпионата мира по футболу, который проходит в России.

«Сказать честно, сегодня мы все очень опечалены», – заявила Меркель. Официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт предложил в свою очередь сосредоточиться на будущих достижениях футболистов, передает ТАСС.

«Этот ЧМ не наш, печально. Но впереди еще турниры, на которых мы будем ликовать», – заявил Зайберт.

Президент Германии отметил, что необходимо понять, в чем заключались ошибки сборной ФРГ.

В МВД страны, в ведении которого находится спорт, отметили, что «сочинского чуда» (намек на матч со сборной Швеции, где немцы вырвали победу на последних минутах в меньшинстве) в среду не произошло.

«Вылет на групповом этапе. Министерство опечалено, как и все вы», – заявили в министерстве.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин выразил радость в связи с вылетом немецкой сборной.

Напомним, сборная Германии сенсационно проиграла сборной Кореи и вылетела с чемпионата мира, заняв последнее место в группе, хотя является действующим чемпионом.

В соцсетях высмеяли немецких футболистов за поражение в этом матче.