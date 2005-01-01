Климкин порадовался проигрышу немцев в России

Глава МИД Украины Павел Климкин выразил радость в связи с вылетом сборной Германии с чемпионата мира по футболу, так как никто из немецких политиков больше по случаю этого турнира Россию не посетит.

«В новостях прочитал о проигрыше сборной ФРГ. У нас будут новые чемпионы мира. Больше никто из немецких политиков не посетит чемпионат мира по футболу в России», – написал он в своем Twitter.

Климкин пожелал немецкой сборной побед в других турнирах за пределами России, отметив, что в этой стране немцам «что-то не везет».

Отметим, что последний матч сборной Германии на турнире, в котором она сенсационно проиграла сборной Кореи, посетил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, который прибыл в Россию со своей корейской невестой.