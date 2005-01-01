Германия сенсационно вылетела с ЧМ

Сборная Германии по футболу, действующий чемпион мира, сенсационно вылетела с чемпионата мира 2018 года уже на стадии группового турнира, проиграв сборной Южной Кореи со счетом 0:2.

Немцам достаточно было победить с минимальным счетом, так как в параллельном матче шведы разгромили мексиканцев со счетом 3:0. Однако сборная Германии пропустила от корейцев два мяча на последних минутах и заняла последнее место в группе. Встречу транслировал Первый канал.

Из группы вышли Швеция (с первого места) и Мексика (со второго места), у которых по шесть очков. На третьем месте сборная Кореи, на четвертом – сборная Германии, у них по три очка.

Отметим, что снова сработало «проклятие чемпионов мира»: европейские сборные, побеждавшие в последние 20 лет на чемпионатах мира, неизменно не могли выйти из группы на следующем чемпионате мира. Так было со сборной Франции в 2002 году после триумфа в 1998 году, со сборной Италии в 2010 году после победы на ЧМ-2006, со сборной Испании, победившей в 2010 году, в 2014 году, и теперь со сборной Германии, победителем ЧМ-2014.

«Проклятие» не действует на южноамериканские сборные: в 1994 и 2002 годах побеждала сборная Бразилии, которая выходила из группы.