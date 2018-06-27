Премьер Италии призвал не продлять санкции против России автоматически

Глава итальянского правительства Джузеппе Конте заявил, что продление европейских санкций в отношении России не должно происходить автоматически.

«На саммите 28 и 29 июня в Брюсселе будут обсуждаться отраслевые санкции в отношении России. Мы считаем, что их продление не должно быть автоматическим», – заявил политик, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что санкции должны оставаться «средством, а не целью».

Напомним, главы государств и правительств 28 стран Евросоюза соберутся на саммит сообщества 28-29 июня, где будет обсуждаться вопрос антироссийских санкций.

Сообщалось, что Евросоюз может принять новые санкции или продлить санкции в отношении России на год вместо шести месяцев, как это делалось обычно.