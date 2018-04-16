В ЕС не исключили новых санкций против России

Евросоюз может принять новые санкции или продлить санкции в отношении России на год вместо шести месяцев, как это делалось обычно, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс по прибытии на заседание Совета ЕС в Люксембурге.

«Дополнительные санкции или хотя бы продление санкций на 12 месяцев вместо шести месяцев могли бы реально быть», – сказал он, передает ТАСС.

Он также не исключил возможности новых санкций Евросоюза в отношении России. «Это не исключено, но санкции не связаны с Сирией. У нас есть санкции, (связанные с) Минскими (соглашениями)», – заявил он.

В конце марта премьер-министр Ирландии Лео Варадкар также сообщил, что в ходе обсуждения реакции на инцидент в Солсбери на встрече стран-членов Евросоюза высказывалась идея продлевать санкции против России на год, а не на полгода.