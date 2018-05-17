В ЕС пообещали дискуссию по продлению санкций против России

Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза соберутся на саммит сообщества 28-29 июня, где будет обсуждаться вопрос антироссийских санкций, сообщил источник в Совете ЕС на полях саммита Евросоюз – Западные Балканы в Софии.

По его словам, автоматического продления экономических санкций Евросоюза против России не будет, планируется дискуссия, передает ТАСС.

«Политическое решение будет принято на саммите в июне, после чего спустя несколько дней последует фактическое решение», – сказал он.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может принять новые санкции или продлить санкции в отношении России на год вместо шести месяцев, как это делалось обычно.