В Госдуму внесли законопроект об отмене уголовного наказания за репосты

Депутаты Госдумы Алексей Журавлев и Сергей Шаргунов внесли в нижнюю пралату российского парламента законопроект, исключающий уголовное наказание за «экстремистские» репосты в соцсетях или сообщения в «других ресурсах сети Интернет».

Как передает Tjournal, законопроектом предусматривается исключение наказания по ч.1 ст. 282 УК России – «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды с использованием средств массовой информации, в том числе сети интернет».

Авторы законопроекта предлагают заменить уголовное наказание за репосты соцсетях и иные сообщения в Сети в виде лишения свободы до пяти лет на штраф до 20 тыс. рублей, обязательные работами до 100 часов либо административный арест сроком до 15 суток.

В пояснительной записке подчеркивается, что цель законопроекта – введение «справедливой ответственности» за неопасные для общества действия.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Сергей Шаргунов во время прямой линии поговорил с президентом России Владимиром Путиным «о 282-й статье УК и безудержном поиске экстрима».

«Спросил про преследование за постинги и репосты. Упомянул и новоявленные законы, затрагивающие интернет и дающие простор для произвола... Президент согласился с тем, чтобы я передал ему имена и истории. Передам. Он сказал, что нельзя доводить до маразма и абсурда и нужен общественный контроль», – отметил Шаргунов, оценивая беседу с президентом. Депутат подчеркнул, что для него главное – «защитить конкретных людей, которым для отчетности ломают судьбы, и тех, кто потенциально может стать жертвами произвола».

В декабре 2017 года сообщалось, что Верховный суд России начал исправлять ошибки следствия в интерпретации репостов. Тема необоснованных репрессий за перепечатку в соцсетях стала особенно актуальной после истории с воспитателем Евгенией Чудновец, которую отправили в колонию за репост на своей странице ролика об издевательствах над ребенком. В марте 2017 года ей в итоге отменили обвинительный приговор.