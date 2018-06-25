ОНФ договорился с Минприроды о сотрудничестве по реализации суперуказа Путина

Эксперты ОНФ провели встречу с министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным, на которой были представлены инициативы Народного фронта для включения в национальный проект «Экология» в рамках реализации суперуказа президента Владимира Путина.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева отметила, что Общероссийский народный фронт и Минприроды России определили основные форматы взаимодействия, говорится в прес-релизе ОНФ, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Фронт как движение президента контролирует исполнение его поручений по разным направлениям, в том числе в экологии. Мы передадим министру свою информацию, чтобы можно было оперативно проанализировать и включиться в работу. Многие поручения, к сожалению, просрочены. Среди них в том числе задачи по корректировке законодательства. Фронт готов тестировать с точки зрения общественности новые законодательные инициативы, которые готовит министерство. Наши эксперты могут оперативно давать обратную связь, что на самом деле происходит в регионах, какие есть риски, не только по законопроектам, но и по уже реализуемым законам. Так было с «лесной амнистией», с «мусорной» реформой, лесопарковыми зелеными поясами, когда ОНФ реально повлиял на принимаемые решения», – сказала Тимофеева.

Она подчеркнула, что важно слышать людей, учитывать общественное мнение и доводить до людей объективную информацию. По ее словам, имеются в виду не только общественные слушания по градостроительным вопросам или территориальной схеме обращения с отходами, что предусмотрено законами, но и по другим проблемным темам, которые затрагивают людей.

Со своей стороны министр природных ресурсов и экологии отметил, что в последнее время уровень вовлечения граждан в природоохранную повестку кратно возрос.

«Нам очень важно в своей работе постоянно опираться на общественное экспертное мнение, которое максимально отражает интересы граждан. Ведомство заинтересовано в привлечении дискуссионных площадок ОНФ, особенно в регионах, для обсуждения с общественными организациями и гражданами формируемых законодательных решений», – подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев акцентировал внимание на необходимости развития лесопарковых защитных полос («зеленых щитов»). По его словам, сегодня во многих регионах властями блокируются соответствующие инициативы граждан о создании «зеленых щитов» в связи с сильным лобби застройщиков. В настоящее время, по данным ОНФ, только в 30 регионах созданы лесопарковые защитные пояса, и ОНФ будет добиваться принятия соответствующих решений в большинстве субъектов страны.

Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов в свою очередь обратил внимание на реализацию поручений по экологии, данных президентом по итогам мероприятий ОНФ.

«На сегодняшний день по нашим инициативам дано более 20 поручений президента и лишь незначительная часть из них имеет статус «выполнено» или «частично выполнено». В связи с этим мы хотели бы попросить наших коллег из Минприроды России как можно активнее подключиться к их реализации», – подчеркнул Миронов.

Еще одним важным направлением, по его словам, является работа по созданию эффективной интерактивной системы по контролю за потенциально опасными объектами лесной сферы, а также по приему обращений от граждан по всем экологическим проблемам.

«Также мы планируем, что в этом году завершим интеграцию ресурса ОНФ «Интерактивная карта свалок» с федеральной государственной информационной системой «Наша природа», что позволит создать единый эффективный интерактивный ресурс по работе с обращениями граждан по всем экологическим вопросам. Мы же со своей стороны будем продолжать осуществлять общественный контроль за работой ресурса», - резюмировал Миронов.

Ранее в интервью газете ВЗГЛЯД глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов подчеркнул, что технологический рывок, о котором говорил глава государства в новом «майском указе», подразумевает не только полет на Марс, но и работу в своем дворе, в своем подъезде.