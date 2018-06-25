ОНФ договорился с Минприроды о сотрудничестве по реализации суперуказа Путина

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25 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 21:06  |  vz.ru
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Что предлагается доработать в пенсионной реформе

Общественников беспокоит невысокий уровень жизни мужчин в дальневосточных регионахФото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
Рынок труда, продолжительность жизни и благосостояние пенсионеров – основные вопросы, которые беспокоят экспертов Общественной палаты, которая первой начала открытую дискуссию вокруг готовящейся пенсионной реформы. Доклад о результатах обсуждения получит президент РФ Владимир Путин.  Подробности...
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Что означают новые победы Эрдогана

Эрдоган станет самым могущественным лидером Турции с момента основания страны АтатюркомФото: Umit Bektas/Reuters
Турецкий лидер Эрдоган объявил себя триумфатором президентских выборов еще до того, как были подведены их официальные итоги. Теперь его власть никем не ограничена – параллельно победу в парламентской гонке празднует партия Эрдогана, а все надежды оппозиции пошли прахом. Это можно назвать хорошей новостью для России, но ей стоит подготовиться к неприятным сюрпризам. Подробности...
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Почему Россия отказывается от легендарной ракеты

Благодаря «Протону» Россия успешно развивала свою космическую программуФото: пресс-служба Роскосмоса/РИА «Новости»
Знаменитая ракета «Протон», выполнявшая ключевую роль в важнейших для СССР и России космических миссиях, будет отправлена на пенсию. По крайней мере, об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Когда произойдет отставка заслуженного ветерана – и какие именно параметры «Протона» больше не устраивают космическое ведомство? Подробности...
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Что стоит за словами Лукашенко о вхождении Белоруссии в состав другого государства

Лукашенко припугнул региональные власти потерей Белоруссией суверенитетаФото: Михаил Метцель/ТАСС
Президент Белоруссии неожиданно заявил, что если его страна провалит выполнение экономических задач, то ей не останется ничего иного, кроме как войти в состав «какого-то другого государства». Не исключил и он развязывания войны по «украинскому сценарию». Что стоит за этими заявлениями белорусского лидера и кому именно он хочет послать «сигнал»? Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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Загробные беды главного безбожника СССР

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Читатель может предположить, что сейчас начнется очередная детективная история про особенности применения закона о реституции, битвы за территорию между РПЦ и музеем и что-то подобное – но ничуть не бывало. Все было гораздо веселее. Подробности...
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Когда в США убивают рэперов, в России умирает шансон

Максим Ваганов, публицист
Самые крупные исполнители блатной музыки ушли из жизни в лихие 90-е. Вспомните хотя бы Круга. Или Наговицына, который хоть и не был убит, но все равно умер в возрасте 31 года. Наши, так сказать, Бигги и Тупак. Подробности...
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Главный вызов будущего, на который нужно найти ответ

Маринэ Восканян, публицист (Экспертный центр Всемирного Русского Народного Собора)
У стран БРИКС может быть вполне позитивная общая повестка. И она может состоять не только в чисто прагматическом создании системы единых расчетов в собственных валютах и общих банков. А лежать совершенно в другой плоскости. Подробности...
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          ОНФ договорился с Минприроды о сотрудничестве по реализации суперуказа Путина

          25 июня 2018, 19:32

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          Эксперты ОНФ провели встречу с министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным, на которой были представлены инициативы Народного фронта для включения в национальный проект «Экология» в рамках реализации суперуказа президента Владимира Путина.

          Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева отметила, что Общероссийский народный фронт и Минприроды России определили основные форматы взаимодействия, говорится в прес-релизе ОНФ, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

          «Фронт как движение президента контролирует исполнение его поручений по разным направлениям, в том числе в экологии. Мы передадим министру свою информацию, чтобы можно было оперативно проанализировать и включиться в работу. Многие поручения, к сожалению, просрочены. Среди них в том числе задачи по корректировке законодательства. Фронт готов тестировать с точки зрения общественности новые законодательные инициативы, которые готовит министерство. Наши эксперты могут оперативно давать обратную связь, что на самом деле происходит в регионах, какие есть риски, не только по законопроектам, но и по уже реализуемым законам. Так было с «лесной амнистией», с «мусорной» реформой, лесопарковыми зелеными поясами, когда ОНФ реально повлиял на принимаемые решения», – сказала Тимофеева.

          Она подчеркнула, что важно слышать людей, учитывать общественное мнение и доводить до людей объективную информацию. По ее словам, имеются в виду не только общественные слушания по градостроительным вопросам или территориальной схеме обращения с отходами, что предусмотрено законами, но и по другим проблемным темам, которые затрагивают людей.

          Со своей стороны министр природных ресурсов и экологии отметил, что в последнее время уровень вовлечения граждан в природоохранную повестку кратно возрос.

          «Нам очень важно в своей работе постоянно опираться на общественное экспертное мнение, которое максимально отражает интересы граждан. Ведомство заинтересовано в привлечении дискуссионных площадок ОНФ, особенно в регионах, для обсуждения с общественными организациями и гражданами формируемых законодательных решений», – подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

          Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев акцентировал внимание на необходимости развития лесопарковых защитных полос («зеленых щитов»). По его словам, сегодня во многих регионах властями блокируются соответствующие инициативы граждан о создании «зеленых щитов» в связи с сильным лобби застройщиков. В настоящее время, по данным ОНФ, только в 30 регионах созданы лесопарковые защитные пояса, и ОНФ будет добиваться принятия соответствующих решений в большинстве субъектов страны.

          Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов в свою очередь обратил внимание на реализацию поручений по экологии, данных президентом по итогам мероприятий ОНФ.

          «На сегодняшний день по нашим инициативам дано более 20 поручений президента и лишь незначительная часть из них имеет статус «выполнено» или «частично выполнено». В связи с этим мы хотели бы попросить наших коллег из Минприроды России как можно активнее подключиться к их реализации», – подчеркнул Миронов.

          Еще одним важным направлением, по его словам, является работа по созданию эффективной интерактивной системы по контролю за потенциально опасными объектами лесной сферы, а также по приему обращений от граждан по всем экологическим проблемам.

          «Также мы планируем, что в этом году завершим интеграцию ресурса ОНФ «Интерактивная карта свалок» с федеральной государственной информационной системой «Наша природа», что позволит создать единый эффективный интерактивный ресурс по работе с обращениями граждан по всем экологическим вопросам. Мы же со своей стороны будем продолжать осуществлять общественный контроль за работой ресурса», - резюмировал Миронов.

          Ранее в интервью газете ВЗГЛЯД глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов подчеркнул, что технологический рывок, о котором говорил глава государства в новом «майском указе», подразумевает не только полет на Марс, но и работу в своем дворе, в своем подъезде.


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