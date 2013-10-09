Глава исполкома ОНФ: Мы передаем информацию прокурорам

«Технологический рывок, о котором говорил глава государства в новом «майском указе», подразумевает не только полет на Марс, но и работу в своем дворе, в своем подъезде», – заявил газете ВЗГЛЯД глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов. Он рассказал, какими способами и в каких областях Общероссийский народный фронт контролирует работу чиновников.

Чтобы отследить выполнение правительством «суперуказа» Владимира Путина, Общероссийский народный фронт решил изменить внутреннюю структуру, сообщил на прошлой неделе Znak.com. Опираясь сразу на несколько источников, близких к его руководству, издание утверждает: фронт перейдет на проектный подход и подключится к формированию национальных программ. «Новым форматом работы ОНФ станет «нулевое чтение» решений и докладов правительства», – сказал один из собеседников издания.

Напомним, Народный фронт был создан в 2011 году по инициативе самого Путина, а с 2013 года, после учредительного съезда организации, он был избран лидером ОНФ. С тех пор авторитет движения в обществе растет. Как писала недавно газета ВЗГЛЯД, первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко назвал ОНФ организацией с лучшим в стране соотношением доверия и недоверия. 53% доверяют, всего лишь 2,5% не доверяют.

О том, как движению удалось добиться такого уровня доверия, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

ВЗГЛЯД: Алексей Викторович, правда ли, что вы меняете схему работы с целью выполнения «суперуказа» Путина?

А.А.: Мы перезагружаемся – с точки зрения задач, поставленных президентом на новом этапе развития страны на ближайшие шесть лет в новом «майском указе».

Президент дал поручение. Мы работаем, переформатируем наши экспертные площадки, меняем их в соответствии с 12 направлениями, которые обозначены в этом указе. Начиная с демографии – все по нацпроектам и нацпрограммам. Это будут наши тематические площадки.

И главное, что работа активистов и экспертов ОНФ будет предполагать предварительное направление в правительство наших предложений, чтобы оно их учитывало при подготовке национальных проектов и программ по этим 12 направлениям. Затем будет их экспертное обсуждение до принятия в октябре Советом при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Что-то вроде «нулевого чтения».

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Начинаем работать с властью, о чем Сергей Кириенко и говорил. Осенью к съезду мы подойдем с новыми нашими форматами работы, в том числе по мониторингу исполнения этих пяти нацпроектов и семи нацпрограмм.

ВЗГЛЯД: В 2012 году президент издал «майские указы», тогда же поручив Фронту следить за их исполнением. В мае этого года вы подытожили выполнение указов – и сказали: 12% ОНФ считает невыполненными, а 10% необходимо оставить на контроле. По каким моментам остались недоработки?

А.А.: Например, детские сады. Конечно, электронная очередь создана. Стало все прозрачно и доступно. В большинстве регионов дети с 3 до 7 лет попадают в детсады. Но как решается вопрос? Зачастую за счет увеличения численности групп – в некоторых садиках даже до 30 детей в одной группе. Это безобразие, и, конечно, мы не согласны с этим.

Даже если правительство и все остальные сняли этот вопрос с контроля, мы не снимаем и об этом будем говорить. Количество детей на одну группу нужно снижать до 20. Да и рождаемость повышается – надо строить новые детские сады.

Еще один вопрос из той же серии «выполнено, но требует контроля» – переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.

Беспрецедентная программа, не имеющая аналогов в мире; это надо сказать прямо. Но сколько Народный фронт бился за нее, боролся с тем, что граждан переселяли в «новое аварийное жилье» – пришлось нам ввести такой термин.

В общем, либо это требовало дальнейшего ремонта, либо граждане не были согласны переезжать туда, куда их переселяли. Остались «хвосты» этой проблемы – ОНФ взял на контроль то, чтобы людей переселили в нормальное жилье.

Теперь о системе независимой оценки качества услуг соцучреждений, то есть больниц, школ, детских садов, поликлиник. Задача не выполнена, цели не достигнуты.

Система тяжелая, все запутано – на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) непонятно, как оставлять «обратную связь». Оказалось, что у граждан вообще нет возможности ее оставлять. Сами власти о себе и оставляют оценки: сами ругают, а потом себе же выдвигают предложения. То есть такой «междусобойчик», как сказал президент, выслушав на Госсовете доклад Народного фронта об этой ситуации.

Можно упомянуть и ряд других вопросов. Например, не создан рынок арендного жилья для малообеспеченных граждан. Вечная история с зарплатами бюджетников: должны были довести до уровня средних по регионам. В ряде регионов не выполнено. Мы не снимаем это с контроля. Отсюда и упомянутые 10%.

ВЗГЛЯД: Будут ли новые проекты против коррупции, помимо известных «Честных закупок»?

А.А.: Мы расширяем сам проект «За честные закупки». Он уже вышел за рамки сугубо закупочных процедур и вопросов. Сейчас это расследования разных серых схем, аффилированности чиновников, картельных сговоров с коммерсантами. Работаем в том числе с инсайдерской информацией, но всесторонне проверяем ее происхождение, чтобы не оказалось так, что кто-то заказывает конкурента.

Продолжим эту работу в муниципалитетах. Мы на этот уровень еще не копали, пока проверки велись на региональном уровне. А ведь муниципальный уровень – это и есть та точка соприкосновения простого человека и конкретного представителя власти, в том числе зарвавшегося бизнесмена. Мы с этим сталкиваемся в малых городах.

В таких проверках «на земле», кстати, активно участвует «Молодежка ОНФ», наша новая площадка. Молодые люди всегда остро чувствуют несправедливость, не стесняясь, говорят об этом.

Во-вторых,

возможны – я пока так аккуратно скажу – новые форматы антикоррупционной работы.

Мы очень активно стали работать с ФАС, с Генпрокуратурой. В регионах прокуроры встречаются с нашими активистами, внимательно их слушают. Прокуратура и ФАС увидели в Народном фронте и экспертный институт, и своих партнеров. Мы передаем информацию – они реагируют.

ВЗГЛЯД: Сколько получилось сэкономить благодаря «Честным закупкам»?

А.А.: За все время работы проекта, отменив эти траты либо снизив, удалось сэкономить 270 млрд рублей. Убрали непрозрачные схемы – и те, кто на этих схемах «сидел», не получили свои бонусы. Задача – делать схемы транспарентными, максимально переводить в цифровую, электронную форму.

ВЗГЛЯД: Еще до нашумевшей волоколамской истории ОНФ взялся за проект «Генеральная уборка» – по выявлению незаконных свалок. Но проблема пока далека от решения?

А.А.: «Генеральная уборка» призвана вовлечь больше людей в работу если не по ликвидации этих свалок, то хотя бы в информационную работу. Понятно, что мусора меньше не становится.

Проблема комплексная. С одной стороны, есть свалки мелкие, стихийные – и чтобы с ними бороться, нужно вести в том числе разъяснительную работу. Например, разъяснять дачникам, которые выбрасывают мусор на обочину дороги. Необходимо переходить по образцу других стран на раздельный сбор мусора и учить этому со школы.

С другой – есть крупные свалки вокруг крупных городов. Здесь решение – в реформе обращения с отходами и строительстве современных предприятий и полигонов с переработкой.

Никто десятилетиями этим не занимался. Эти проблемы решаем совместно с властью – когда наши активисты указывают на проблему, то чиновники выезжают на место и решают. Мы аккумулируем информацию через «Интерактивную карту свалок». Граждане сообщают о нарушении, на карте появляется красная точка, когда статус свалки определяется, то точка становится желтой, а когда ее устраняют – на карте зеленая точка.

В общем, без строительства мусоросжигательных заводов, раздельных линий по сбору, начиная от мусорного контейнера и заканчивая полигоном, ничего не произойдет.

Поэтому мы начали заниматься региональными схемами по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами). Эти схемы, утвержденные властями регионов, не выдерживали никакой критики. Президенту мы докладывали год назад, что нужно продлить срок перехода на новые правила обращения с ТКО, и он продлил. Огромная работа, и мы только лишь маленькое звено в решении этой огромной задачи государственной важности, которую поставил президент. Технологический рывок, о котором говорил глава государства в новом «майском указе», подразумевает ведь не только полет на Марс, но и работу в своем дворе, в своем подъезде.

А, например, в «Молодежке ОНФ» недавно предложили такой формат – «плоггинг»...

ВЗГЛЯД: Что это значит?

А.А.: «Плоггинг» – это пробежка с одновременным сбором пластиковых отходов и другого мусора. Можно много еще привести примеров такой «движухи» молодых. К примеру, в Иркутской области ежегодно активисты ОНФ восстанавливают лес, пострадавший от пожаров. В мае этого года в том числе на 104 тысячи рублей, пожертвованные президентом, посадили елки.

ВЗГЛЯД: Сколько человек на сегодня в активе ОНФ?

А.А.: Больше 100 тысяч «штыков» в целом по стране. Это люди, которые постоянно участвуют в наших проектах. База экспертов на уровне 20–25 тысяч.

К сожалению, наших активистов в ряде регионов считают настоящей «костью в горле». Иногда пытаются «задушить в объятиях» или запугать.

А кого и посадить, как активиста из Ростова-на-Дону Сергея Левченко. А сопредседателю нашего омского отделения Людмиле Жуковой сожгли дом. Но она остается на своей позиции в защите леса от варварской вырубки. В Иркутской области угрожали активисту Сергею Апановичу, который борется с «черными лесорубами». Даже стреляли – слава богу, мимо. Где-то удалось запугать – как, например, нашу активистку в Карелии. Она, конечно, переживает, но дальше уже правоохранительные органы, а не активисты должны разбираться.

Отдельно хотелось бы отметить наших «звездочек». У нас выросли и в регионах, и на федеральном уровне очень интересные люди. В Свердловской области это Жанна Рябцева, в Самарской области – Вадим Нуждин, в Брянской области – Светлана Калинина. Александр Кузнецов в Марий Эл, Олег Авдыш в Калининградской области, Марина Ермоленко на Алтае, Денис Рыжий в Челябинской области. Анна Кузнецова – наша активистка из Пензы – стала сейчас федеральным политиком, уполномоченным РФ по правам ребенка. Наши федеральные «звездочки» – Ольга Тимофеева, Антон Гетта, Александр Васильев, Виктор Климов, Наталья Костенко, Любовь Духанина. И отдельно – Александр Бречалов, он, безусловно, находка для Удмуртии в качестве главы. Но с точки зрения Фронта – потеря. Он был хедлайнером движения. И конечно, Станислав Сергеевич Говорухин. Он был нашим гуру, нашим тренером, был лицом Народного фронта, таких больше нет.

ВЗГЛЯД: Все это большой объем работы. Алексей Викторович, удается ли вам при вашей загруженности делами находить время для занятий спортом или искусством, к которым, насколько известно, вы неравнодушны с детства?

А.А.: Точно нет. Удается только найти время на хоккей, на игры в одной из команд Ночной хоккейной лиги. Для меня это очень важно, потому что там действительно, с одной стороны, разряжаешься, с другой – удается голове, рукам и ногам отдохнуть и опять зарядиться. У нас очень хорошая команда, и название у нее хорошее – «Премьер». Команда собралась, когда Владимир Путин был премьером. Там было много сотрудников Белого дома, сейчас это уже другой коллектив очень дружных парней. Мы стараемся профессионально выступать, каждый сезон завоевываем в Москве медали, в Сочи у нас даже кубок был и третье место.

ВЗГЛЯД: Пишут, в юности вы закончили музыкальную школу. Есть ли в вашей жизни сейчас время для музыки?

А.А.: Музыка присутствует, только сотрудникам ни разу не спел и не сыграл. У меня здесь, на работе, есть гитара, на даче есть и в квартире. Подарки друзей. Иногда могу побренчать

Я нигде еще об этом не говорил, но жалею, что бросил аккордеон после музыкальной школы. Но так случилось: когда закончил школу, то пошел работать кочегаром. Потом – армия, не до аккордеона было. Потом навык забылся. Хотя если беру в руки аккордеон или сажусь за фортепиано – пальцы что-то помнят.

Вот это было воспитание – на всех уровнях. Спасибо родителям, что они меня заставили ходить в музыкальную школу, которую я потом полюбил. И не мешали мне заниматься и бальными танцами, и в спортивных секциях. А я «бегал» по многим, но выбрал все-таки хоккей. И позволяли еще вечером во дворе посидеть, приобщиться к настоящей дворовой жизни, которой сейчас детям не хватает. Но мы им обязательно весь наш опыт и все наши ценности передадим.