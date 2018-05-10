Путин забросил пять шайб в матче Ночной хоккейной лиги

Президент России Владимир Путин забросил пять шайб на гала-матче Ночной хоккейной лиги, встреча завершилась победой «Легенд хоккея» над их соперниками сборной Ночной хоккейной лиги со счетом 12:7.

Как передает РИА «Новости», первый гол Путин забил на седьмой минуте, увеличив преимущество своей команды «Легенды хоккея» до 3:0. На 14-й минуте глава российского государства забросил еще одну шайбу.

После этого в первом периоде Владимир Путин отметился тремя голевыми передачами.

Во втором периоде Путин отдал одну результативную передачу. В третьем периоде глава государства забросил еще три шайбы.

Публикация от Ночная Хоккейная Лига (@nhliga) 10 Май 2018 в 6:28 PDT

Напомним, ранее сообщалось, что Путин вышел на лед в гала-матче Ночной хоккейной лиги, проходящем в сочинском ледовом дворце «Большой».