Путин вышел на лед в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи

Президент России Владимир Путин вышел на лед в гала-матче Ночной хоккейной лиги, проходящем в сочинском ледовом дворце «Большой».

Как передает ТАСС, помимо главы российского государства в команду «Легенды хоккея» вошли и. о. министра обороны России Сергей Шойгу, а также хоккеисты Павел Буре, Александр Гуськов, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Александр Могильный, Вячеслав Фетисов и другие. На защиту ворот встал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Владимир Путин по традиции был облачен в красный свитер под одиннадцатым номером.

Противникоми команды президента стала сборная Ночной хоккейной лиги, в которую вошли игроки команды «Флагман» из Ленинградской области, ставшей в этом году обладателем высшей награды КХЛ – Кубка Крутова. В белых свитерах вместе с ними на лед вышли глава «Норильского никеля» Владимир Потанин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и другие.

Перед началом матча Владимир Путин принял участие в церемонии награждения победителей Лиги чемпионов НХЛ – команды «Флагман» из Ленобласти.

Выступая перед собравшимися, президент России поблагодарил спортсменов за хороший пример, который они подают будущим звездам хоккея. Также Путин отметил, что игроки команд НХЛ сами являются замечательными спортсменами, несмотря на загруженность, находящими время для спорта.

«Благодаря вам миллионы людей делают выбор в пользу здорового образа жизни – и это замечательный, отличный, по-настоящему весомый вклад в здоровье нации», – отмеил Владимир Путин.

Владимир Путин забивает гол в гала-матче Ночной хоккейной лиги, который проходит прямо сейчас в Сочи. Помимо президента играют Сергей Шойгу, Павел Буре, Вячеслав Фетисов и многие другие. pic.twitter.com/MCWhUVBI9s — Телеканал 360° (@360tv) 10 мая 2018 г.

Напомним, изначально планировалось ,что Путин будет играть в хоккей 7 мая, в день инаугурации. однако позднее в кремле сообщили, что Владимир Путин в день инаугурации, 7 мая, не выйдет на лед, как это было шесть лет назад, добвив, что игра состоитя в обозримой перспективе.

В конце марта двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов сообщил, что Владимир Путин может сыграть с «Красной машиной», как называют игроков хоккейной сборной сначала СССР, а теперь и России, после чемпионата мира, который пройдет в Дании с 4 по 20 мая.