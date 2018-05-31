Кириенко назвал процент доверия россиян к ОНФ

Более 50% граждан России доверяют деятельности Общероссийского народного фронта (ОНФ), сообщил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко на расширенном заседании центрального штаба движения.

«ОНФ – это сегодня организация с лучшим в стране соотношением доверия и недоверия», – цитирует Кириенко ТАСС.

Также он отметил что «доверяют ОНФ 53% россиян, а не доверяют 2,5%».

Вместе с тем Кириенко обратил внимание, что порядка 45% россиян еще не определились со своим отношением к деятельности ОНФ.

«Это важнейший ресурс для работы», – резюмировал первый замглавы АП.