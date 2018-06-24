Под контроль властей перешли боевики из 11 поселений в Сирии

Формирования Сирийской свободной армии в 11 населенных пунктах в зоне деэскалации в Сирии перешли на сторону правительства республики, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

Сдача произошла после отражения масштабного наступления отрядов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России) в Южной зоне деэскалации, передает ТАСС со ссылкой на Центр по примирению.

«Формирования Сирийской свободной армии (ССА), контролировавшие населенные пункты Хабаб, Хирбат-эль-Мсап, Джерфи, Асем, Шейх-Гарбия, Шейх-Шарки, Эль-Шумария, Хирбат- аз-Забабир, Дейр-Дама, Аш-Шиях и Джадаль, добровольно перешли на сторону правительственных войск. К исходу 23 июня данные населенные пункты полностью контролировались законными сирийскими властями», – сообщили в Центре.

В субботу сирийские правительственные силы совместно с местным формированием Сирийской свободной армии (ССА) отразили атаки террористической группировки «Джебхат Ан-Нусры».

В пятницу в Центре примирения сообщали, что первая крупная группировка «Сирийской свободной армии» в южной зоне деэскалации Сирии перешла на сторону правительства республики.