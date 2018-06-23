Боевики «Джабхат ан-Нусры» атаковали сирийскую армию

Сирийские правительственные силы совместно с местным формированием Сирийской свободной армии (ССА) отразила атаки террористической группировки «Джебхат Ан-Нусры», сообщили в Центре примирения враждующих сторон в САР.

«В ночь на 23 июня на северо-востоке Южной зоны деэскалации более 1 тыс. боевиков группировки «Джабхат ан-Нусра» атаковали позиции подразделений 9 танковой дивизии Сирийской Арабской Армии в районе населенных пунктов Дама и Дейр-Дама», – передает РИА «Новости» сообщение Центра.

Отмечается, что сирийские военные обороняются. Потери правительственных сил САР составили пять человек убитыми и 19 ранеными. Под ударами террористов оказались местные жители.

Сообщается, что полевые командиры местных формирований Сирийской свободной армии (ССА), которые днем ранее согласились перейти на сторону законного правительства, через российский Центр примирения враждующих сторон обратились к сирийскому командованию с предложением оказать им помощь в обороне.

Добавляется, что противник был остановлен на отдельных направлениях, принимаются меры по защите мирных жителей.

Накануне стало известно, что первая крупная группировка «Сирийской свободной армии» в южной зоне деэскалации Сирии перешла на сторону правительства республики.