Крупная группировка «Сирийской свободной армии» перешла на сторону властей

Первая крупная группировка «Сирийской свободной армии» в южной зоне деэскалации Сирии перешла на сторону правительства республики, сообщил центр примирения враждующих сторон.

Также отмечается, что в пятницу первые подразделения сирийских правительственных войск вошли в населенные пункты Дама и Аш-Шиях южной зоны деэскалации, передает РИА «Новости».

Напомним, в апреле боевики сдали последний оплот в восточной Гуте – город Думу. Некоторые из них перешли на сторону сирийского правительства, воспользовавшись амнистией.