Сирийскую Думу покинула последняя группа боевиков

Вывод боевиков из сирийской Думы полностью завершен: город покинули последние автобусы с боевиками и членами их семей, всего около 4 тыс. человек, сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он уточнил, что всего за время гуманитарной операции Думу покинули 21 тыс. 145 боевиков и членов их семей, а в целом из Восточной Гуты при решающем участии российского центра по примирению враждующих сторон был организован выход 67 тыс. 680 боевиков и членов их семей, передает РИА «Новости».

Напомним, в воскресенье боевики террористической группировки «Джейш аль-Ислам» на переговорах с представителями сирийского командования согласились покинуть город Дума в Восточной Гуте, остававшийся последним серьезным оплотом джихадистов в этом регионе.

В четверг над Думой был поднят государственный флаг Сирии, город перешел под контроль правительственных войск Сирии. В сирийскую Думу вошла российская военная полиция.