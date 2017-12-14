В сирийскую Думу вошла российская военная полиция

Российская военная полиция приступила к работе в сирийском городе Дума, сообщили в Минобороны.

«С сегодняшнего дня в городе Дума работают подразделения военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации. Они являются гарантом соблюдения правопорядка в городе», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.

Там отметили, что обстановка в городе Дума нормализуется, город перешел под контроль правительства Сирийской Арабской Республики.

В Минобороны сообщили также, что более 166,5 тыс. человек покинули Восточную Гуту с начала действия гуманитарного коридора.

«С 1 апреля из города Думы вывезено 13 тыс. 504 боевика и членов их семей», – добавили в ведомстве.

«За истекшие сутки по гуманитарному коридору через пункт пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» было выведено 1 тыс. 521 боевиков и членов их семей. Вышедшие перевезены на 40 автобусах на север провинции Алеппо», – рассказали в российском военном ведомстве.



Отмечается, что на протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивалась сирийскими полицейскими под контролем офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон.

Напомним, ранее в четверг сообщалось, что сирийские войска вернули контроль над всей Восточной Гутой.