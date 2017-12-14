Сирийские войска вернули контроль над всей Восточной Гутой

Город Дума перешел под контроль правительственных войск Сирии, сообщил глава центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко.

Над Думой поднят государственный флаг Сирии. Контроль над этим городом означает, что Сирия вернула себе всю Восточную Гуту, передает РИА «Новости».

С четверга в сирийскую Думу в Восточной Гуте вводится российская военная полиция.