В Думу решено ввести военную полицию России

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11 апреля, среда  |  Последнее обновление — 17:50  |  vz.ru
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Американские санкции ударят по ценам и по рублю

Рубль в худшем случае дойдет до 70 к доллару и 80 к евро, но отскок будет неизбеженФото: Сергей Коньков/ТАСС
Новые американские санкции, судя по всему, будут иметь большие последствия не только для российского бизнеса. Интересы обычного российского потребителя тоже будут прямо затронуты. Во-первых, ставится под сомнение стабильность рубля, а во-вторых – величина инфляции, которую ЦБ РФ не так давно снизил до рекордного уровня. Все это прямо противоречит лицемерным политическим заявлениям, которые делала администрация Трампа. Подробности...
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Чем Россия ответит на удар США в Сирии

Нападение на российскую базу Хмеймим в Сирии неизбежно станет началом российско-американской, а в перспективе – третьей мировой войныФото: Дмитрий Виноградов/РИА «Новости»
Мир замер в ожидании третьей мировой войны. Авианосная группировка США в Средиземном море пришла в движение. Источники настаивают, что в качестве цели рассматривается российская база в Хмеймиме. Россия проводит ракетные стрельбы и обещает жесткий ответ. Но какой именно? В какую сторону будет развиваться война, если Вашингтон все-таки решится на массированный удар? Подробности...
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Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»

Су-24 действительно летал над «Дональдом Куком». Однако страшней при этом должно было быть российскому летчику, а не американским морякамФото: US Navy/Reuters
Война нервов между Западом и Россией вокруг «химатаки в Сирии» вызвала новую волну спекуляций относительно военных возможностей Российской армии. В частности, снова утверждается, будто бы бомбардировщики Су-24 способны подавить электронную начинку американского эсминца «Дональд Кук», а потом и уничтожить его. Так ли это на самом деле? Подробности...
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«Химическая истерика» поставила мир на грань военного конфликта России и США

Пострадавшие от химической атаки дети – главный аргумент тех, кто обвиняет АсадаФото: кадр The Telegraph
По ряду признаков новый «химический кризис» в Сирии значительно опаснее предыдущего и чреват непредсказуемыми последствиями. Вовлеченные в ситуацию страны руководствуются эмоциями и идут на поводу у пропагандистских страстей. Но что на самом деле произошло в Восточной Гуте – и насколько мы сейчас далеки от настоящей трагедии? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Мы любим Запад, как родственника, который чудит всё чаще

Андрей Бабицкий, журналист
Одиночество на века – красивая метафора описания того состояния, в котором Россия окажется или, если брать обобщения Владислава Суркова, пребывает предвечно. Но есть одно обстоятельство, которое делает эту метафору избыточной. Подробности...
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Что может остановить безумный сценарий?

Сергей Марков, проректор Академии им. Плеханова, член Общественной палаты, политолог
Би-би-си спрашивает меня, возможно ли начало третьей мировой войны сейчас из-за Сирии. К сожалению, сценарий просматривается очень легко. Итак, сирийский вариант сползания к катастрофе. Подробности...
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Почему победа Орбана опечалила «правильных» европейцев

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Виктор Орбан вновь избран премьер-министром Венгрии. Руководство Евросоюза не скрывает своего разочарования результатом выборов. Медиа пытаются представить победу Орбана как неприятную неожиданность. Но это не так. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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          В Думу решено ввести военную полицию России

          11 апреля 2018, 17:24

          Текст: Сергей Гурьянов

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          С четверга в сирийскую Думу в Восточной Гуте вводится российская военная полиция, заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир.

          «С завтрашнего дня для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и организации помощи местному населению в город Дума вводятся подразделения российской военной полиции», – передает его слова РИА «Новости».

          Познихир отметил, что жители Восточной Гуты получают необходимую гуманитарную помощь по линии ООН и от российского Центра по примирению. По его словам, три гуманитарных конвоя ООН доставили в регион 445 тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости.

          «Российскими военнослужащими поставлено 518 тонн продовольствия, полевые кухни, более 9 тыс. литров бутилированной воды, 8 тыс. 457 комплектов постельного белья, более 114 тыс. продовольственных наборов», – рассказал Познихир.

          Также сирийское правительство уже развернуло масштабные работы по восстановлению гражданской инфраструктуры в Восточной Гуте.

          Накануне в Организации по запрещению химического оружия заявили, что миссия ОЗХО в ближайшее время будет направлена в сирийскую Думу, где якобы произошла химическая атака.

          В понедельник российские специалисты радиационной, химической и биологической защиты, медицинские сотрудники в сопровождении военной полиции проверили районы предполагаемой «химатаки» в Думе, опровергнув информационные вбросы боевиков и их пособников на Западе.


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