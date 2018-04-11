В Думу решено ввести военную полицию России

С четверга в сирийскую Думу в Восточной Гуте вводится российская военная полиция, заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир.

«С завтрашнего дня для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и организации помощи местному населению в город Дума вводятся подразделения российской военной полиции», – передает его слова РИА «Новости».

Познихир отметил, что жители Восточной Гуты получают необходимую гуманитарную помощь по линии ООН и от российского Центра по примирению. По его словам, три гуманитарных конвоя ООН доставили в регион 445 тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости.

«Российскими военнослужащими поставлено 518 тонн продовольствия, полевые кухни, более 9 тыс. литров бутилированной воды, 8 тыс. 457 комплектов постельного белья, более 114 тыс. продовольственных наборов», – рассказал Познихир.

Также сирийское правительство уже развернуло масштабные работы по восстановлению гражданской инфраструктуры в Восточной Гуте.

Накануне в Организации по запрещению химического оружия заявили, что миссия ОЗХО в ближайшее время будет направлена в сирийскую Думу, где якобы произошла химическая атака.

В понедельник российские специалисты радиационной, химической и биологической защиты, медицинские сотрудники в сопровождении военной полиции проверили районы предполагаемой «химатаки» в Думе, опровергнув информационные вбросы боевиков и их пособников на Западе.