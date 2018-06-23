Канадского премьера оштрафовали за солнцезащитные очки

Наблюдательный орган парламента Канады по этике оштрафовал премьер-министра страны Джастина Трюдо за то, что тот не внес в декларацию солнцезащитные очки.

Как сообщает CBS, очки стоимостью более 200 долларов Трюдо получил в подарок от губернатора одной из провинций. Канадский премьер должен был указать их в декларации, однако по какой-то причине этого делать не стал.

Сумма штрафа составила 100 долларов.

Пресс-секретарь Трюдо Элеанора Катенаро сослалась на то, что премьер неверно заполнил декларацию.

Аксессуары и предметы одежды Трюдо нередко оказываются в центре внимания. Так, в прошлом году канцлер Германии Ангела Меркель похвалила его за «крутые» розовые носки с флагом НАТО.