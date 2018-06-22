Россия и Южная Корея задумались над соединением железной дороги двух стран

РЖД и железная дорога Южной Кореи готовы изучить проект соединения Транскорейской дороги с Транссибом, сообщили в российской компании.

Компании двух стран собираются изучить организацию перевозок в Евросоюзе. Проект соединения двух железных дорог подразумевает участие КНДР, передает РИА «Новости» со ссылкой на РЖД.

Ранее в пятницу президент Владимир Путин на переговорах с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином отметил, что Россия продолжит вносить посильный вклад в нормализацию ситуации на Корейском полуострове.

Эксперт по корейским исследованиям Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун отмечал, что объединение железных дорог севера и юга Корейского полуострова и соединение их с Транссибирской магистралью, а также возможность строительства российского газопровода в Южную Корею «сулит нам [России] десятки миллиардов долларов прибыли». И позволит увеличить экономическое присутствие России в Южной и Северной Корее.

В апреле лидеры КНДР и Южной Кореи подписали совместную декларацию и объявили о старте полной денуклеаризации Корейского полуострова.

В ноябре 2013 года президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею воссоздания Транскорейской железной дороги и соединения ее с Транссибом, если Южной Корее и КНДР удастся преодолеть «определенные политические трудности».