Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что украинская национальная идея заключается в постройке сильного, многонационального, мультикультурного государства.

Гройсман выступил с рассказом о национальной идее на молодежном форуме образовательных программ «Завтра.ua» и «Всемирные студии».

«Я глубоко уверен в том, что наша национальная идея в единственном: построить сильное, многонациональное, мультикультурное украинское государство. Все! И это должно стать нашей национальной идеей», – передает слова премьера «Интерфакс».

Напомним, 22 февраля 2014 года на Украине при непосредственном участии националистов и неонацистов произошел государственный переворот. Новые украинские власти не гнушаются использовать националистические лозунги (в частности, используемый едва ли не официально лозунг «Слава Украине! Героям слава!», принятый в качестве организационного пароля-приветствия для членов ОУН* и УПА* в период Второй мировой войны).

Киев разрабатывает национальный миф, героизируя пособников нацистов и называя «героями» Степана Бандеру и Романа Шухевича, а также пытаясь разорвать связи с советским и российским прошлым, проводя так называемую декоммунизацию, из-за которой по стране прокатилась волна переименований городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Кроме того, пришедшие в результате госпереворота власти всеми силами стараются популяризировать украинский язык. На этой почве в стране все чаще происходят бытовые конфликты, доходящие до рукоприкладств и насилия. Несмотря на это, премьер-министр страны Владимир Гройсман заявлял, что украинский язык якобы становится модным и востребованным в мире. В то же время сами украинские политики нередко оказываются в глупом положении из-за плохого владения языком.

Нападения на «некоренных народов» на Украине приобретают системный характер. Жертвами атак неонацистов в этой стране становились русские и евреи, в последнее время общественное внимание приковано к цыганским погромам. Так, в конце мая группа из не менее чем 15 молодых человек, вооруженных битами и стрелковым оружием, разгромила и сожгла табор, в котором, помимо мужчин, жили женщины и дети.