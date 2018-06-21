ВСУ рассказали, как уничтожали луганское село

Украинские военные утверждают, что во время боя в селе Желобок взяли ополченцев ЛНР в «огненный мешок», пишут СМИ Украины. Луганское село полностью уничтожили при обстреле ВСУ.

Как сообщается в Facebook 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр», «стало известно, что украинским военным удалось занять новые стратегические позиции» в Луганской области. ОМБр при этом публикует материал украинских СМИ.

Как пишет «Тиждень», еще летом 2017 года Луганщина «казалась местом, где войны уже нет». Отмечается, что весной украинские силовики «продвинулись вперед практически на 1 тыс. 600 метров», установив контроль над частью трассы Луганск – Бахмут. Причем, как пишет издание, ополченцы «с медленным продвижением украинского пехоты более или менее мирились».

По версии издания, ответные действия ополченцы стали принимать после того, как украинские СМИ сообщили «об улучшении тактического положения» 93-й ОМБр у Бахмутской трассы.

Новые позиции украинских силовиков начали обстреливать.

Попытку захватить флаг ополченцев 7 июня, в результате которой украинские силовики попали под обстрел, «Апостроф» называет «разоблачением системы огня противников». Сообщается об интенсивной перестрелке, во время которой «пулеметы и автоматы от перегрева выходили из строя».

«Противник шел на штурм», – пишут украинские СМИ.

«Несколько разведчиков из 93-й пытались оттягивать врага на себя, обстреляв с фланга. После короткой схватки они вызвали огонь минометов и артиллерии по Желобку. Враг зашел в «огневой мешок». В безлюдном Желобке было негде прятаться. Взрывы и обломки догоняли спецназовцев ЛНР посреди улиц, разрывали их во дворах заброшенных домов. А те все равно шли вперед, почти не пригибаясь, и погибали», – утверждает «Тиждень».

По версии украинских СМИ, «результаты боя за Желобок превзошли самые смелые ожидания», украинские силовики улучшили позиции и взяли под контроль «маршруты выдвижения резервов» ополченцев. Утверждается, что ополченцы потеряли за несколько часов боя 25 человек. Более того, говорится, что «грузом 200» отправились в Россию «около 10 кадровых российских военных». Со стороны украинских силовиков погиб якобы только один военный, 10 человек были ранены.

Напомним, СМИ сообщали, что село Желобок Славяносербского района Луганской области прекратило свое существование после недавних обстрелов со стороны ВСУ.