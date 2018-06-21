Историк заявил о перспективах Украины оказаться на периферии ЕС

Польский политик и историк Павел Коваль прогнозирует развитие Европы по сценарию «луковицы» – сильное ядро Евросоюза и другие страны с разной степенью вовлечения.

«Ситуация стран Вышеградского договора будет одной, а на Балканах – другой. Совершенно иной будет она у Великобритании. По сценарию Европы-луковицы ассоциированная Украина будет немного дальше, чем Польша. Мы, конечно, будем в союзе, но не в центре и с малым влиянием на решение главных игроков», – написал Коваль в польской Rzeczpospolita, сообщает УНИАН.

В среду стало известно, что совет постпредов стран ЕС при союзе (Coreper) одобрил новый пакет макрофинансовой помощи от ЕС Украине в размере до 1 млрд евро.

В мае глава представительства Евросоюза в Киеве Хьюг Мингарелли заявлял, что Украина в ближайшее время не имеет перспектив членства в организации.