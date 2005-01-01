ЕС одобрил финпомощь Украине на 1 млрд евро

Совет постпредов стран ЕС при союзе (Coreper) одобрил новый пакет макрофинансовой помощи от ЕС Украине в размере до 1 млрд евро, сообщил источник.

26 июня Совет ЕС окончательно одобрит новый пакет макрофинансовой помощи Украине на сумму до 1 млрд евро, передает РИА «Новости». Обсуждать этот вопрос не планируется.

13 июня Европарламент на пленарной сессии проголосовал за выделение Киеву нового пакета макрофинансовой помощи от ЕС в размере до 1 млрд евро.

Транш ЕС станет третьим пакетом помощи Украине с 2014 года. С того периода страна уже получила примерно 2,8 млрд евро в рамках аналогичных программ.