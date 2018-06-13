ЕП одобрил новую финпомощь Украине

Европарламент на пленарной сессии в среду, 13 июня, проголосовал за выделение Киеву нового пакета макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере до 1 млрд евро.

Ранее источник сообщал, что окончательное подписание пакета финпомощи властями ЕС ожидается в июле. Затем потребуется одобрение Украиной и ЕС меморандума о взаимопонимании, определяющего меры и реформы, которые должны будут принимать власти Украины для получения кредитов в рамках этой программы.

В марте сообщалось, что ЕК одобрила предложение о предоставлении Украине 1 млрд евро в рамках программы макрофинансовой поддержки. Евросоюз планировал выдать эту помощь Украине двумя траншами, программа поддержки рассчитана на два с половиной года, передает РИА «Новости».

Это будет третья макрофинансовая помощь от Евросоюза Украине с 2014 года. С того периода страна уже получила примерно 2,8 млрд евро в рамках таких программ.

В начале мая депутат Европарламента от Франции Жан-Люк Шаффхаузер предложил внести в проект документа о предоставлении Украине новой макрофинансовой помощи поправку о приостановке этой помощи, увязав выделение средств с выполнением Киевом минских соглашений.