В ЕП предложили поправку о приостановке помощи Украине

Депутат Европарламента от Франции Жан-Люк Шаффхаузер предложил внести в проект документа о предоставлении Украине новой макрофинансовой помощи поправку о приостановке этой помощи, увязав выделение средств с выполнением Киевом минских соглашений.

Документ обсуждался в комитете Европарламента по иностранным делам. Член парламентской фракции «Европа наций и свобод» Шаффхаузер предложил внести поправку, в которой меняется название самого документа: в «Предложении по решению ЕП и Совета ЕС о предоставлении дальнейшей макрофинансовой помощи Украине» словосочетание «предоставлении дальнейшей» меняется на «приостановку» помощи, передает РИА «Новости».

В другой поправке к документу евродепутат предложил увязать возобновление помощи с выполнением Киевом ряда условий, в том числе минских соглашений.

Так, он требует принятия Украиной законов, необходимых для выполнения пунктов 4-8 пакета мер по реализации минских договоренностей. Также он требует «привлечь к ответственности виновных в политически мотивированных убийствах Олеся Бузины и Павла Шеремета». Шаффхаузер требует расследования и массовых убийств в Киеве и Одессе в феврале и мае 2014 года, роспуска «специальных батальонов», «корпуса добровольцев» и иных националистических военных формирований, которые оказывают давление на различные госучреждения, включая суды.

12 марта также сообщалось, что Евросоюз может отказать Украине в новом транше макрофинансовой помощи из-за ситуации с государственными дотациями в агропромышленном комплексе страны, которые достаются местным олигархам.

Перед этим стало известно, что ЕК одобрила предложение о предоставлении Украине 1 млрд евро в рамках программы макрофинансовой поддержки.