Лоза поддержал Кикабидзе в нападках на СССР

СССР – это неоднозначное явление, и высказывание актера Вахтанга Кикабидзе отражает суть этой страны, заявил музыкант Юрий Лоза.

«Он говорит о Советском Союзе и хорошо, и плохо одновременно. И это точно отражает суть СССР: что-то в нем было хорошо, что-то плохо», – сказал Лоза в интервью НСН.

Лоза заметил, что СССР – «не та лубочная картинка, которую пытаются нарисовать некоторые люди». Он рассказал, что его знакомой сломали два ребра в очереди за сосисками, а сам он стоял в очереди за белым хлебом.

«Мой отец получал копейки, мы ездили на горбатом «Запорожце» и не могли себе ничего позволить. Так что в Союзе много было плохого. Один помнит одно, а другой другое. Были люди, которым в Советском Союзе было очень хорошо, и те, кому было очень плохо. Зачем привязываться [к словам]? Он [Кикабидзе] - нормальный мужик», – сказал Лоза.

Музыкант добавил, что Союз – это «большое неоднозначное явление».

Также Лоза предположил, что смысл высказывания Кикабидзе мог потеряться при переводе.

Напомним, Вахтанг Кикабидзе, не появлявшийся в России с 2008 года после российско-грузинского конфликта, в интервью Deutsche Welle рассказал, почему обрадовался распаду СССР и за что ненавидит герб Советского Союза.

Публицист Эдуард Лимонов назвал актера Вахтанга Кикабидзе «идиотом с грузинских круч», а председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter заявил, что Кикабидзе стал знаменитым только благодаря СССР, а время прибавило ему только возраста, а не мудрости.

Актера поддержал писатель и публицист Виктор Шендерович.

Сам Кикабидзе позже пояснил, что говорил о нелюбви к гербу СССР, а не к людям.