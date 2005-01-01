Кикабидзе объяснил свои слова о ненависти к СССР

Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе, подвергшийся критике за слова о ненависти к СССР, пояснил, что говорил о нелюбви к гербу страны, а не к людям.

«Не к СССР ненависть, вообще слово очень плохое. Мне не нравился герб Советского Союза. Это самое бездарное произведение, которое существует на полотне. При чем тут люди, живущие в СССР?», – сказал он в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Кикабидзе также ответил на упреки в неблагодарности за то, что СССР дал ему все. «Поэтому что, надо упасть в ноги? По поводу того, кем я стал, я не собираюсь никого благодарить. Это я сам себя сделал. Неправильная это интерпретация», – отметил он.

Вахтанг Кикабидзе, не появлявшийся в России с 2008 года после российско-грузинского конфликта, в интервью Deutsche Welle рассказал, почему обрадовался распаду СССР и за что ненавидит герб Советского Союза.

Публицист Эдуард Лимонов назвал актера Вахтанга Кикабидзе «идиотом с грузинских круч», а председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter заявил, что Кикабидзе стал знаменитым только благодаря СССР, а время прибавило ему только возраста, а не мудрости.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, о чем забыл грузинский актер, говоря о ненависти к СССР.