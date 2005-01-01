Виновник крупного ДТП на Кутузовском проспекте сгорел заживо

Водитель Mercedes-Benz – 22-летний житель Дагестана сгорел заживо вместе с пассажиром в результате ДТП на Кутузовском проспекте. Авария унесла жизни трех человек.

«Виновник ночного ДТП на Кутузовском проспекте Рахматуллах Гаджиев родом из Республики Дагестан, из города Буйнакска. Известно, что 22-летний водитель имел десятки неоплаченных штрафов, все они за превышение скорости», – сообщают авторы telegram-канала 112.

Пока неизвестно, чем молодой человек занимался в столице. Сообщается, что его сгоревший автомобиль Mercedes-Benz AMG CLS 63 2016 года выпуска стоит от 6,5 млн рублей.

Кроме Гаджиева в автомобиле находился 21-летний пассажир Гари Мелканян, который тоже погиб в результате ДТП.

Mercedes на высокой скорости врезался в микроавтобус Fiat на Кутузовском проспекте, после того как сбил насмерть женщину. После столкновения с Fiat Mercedes загорелся. Молодые люди погибли до приезда спасателей, водители и два пассажира Fiat находятся в больнице.