В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погибли три человека

В результате столкновения пяти машин на Кутузовском проспекте в Москве, погибли три человека, еще двое получили ранение, сообщил источник в экстренных службах города.

«Возле дома номер 24 столкнулись пять легковых автомашин. По предварительным данным, погибли три человека и пострадали два человека», – передает РИА «Новости» слова источника.

По его словам, один из автомобилей после столкновения загорелся.

Обстоятельства инцидента предстоит выяснить сотрудникам полиции.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором водитель автомобиля Mersedes нарушает правила, двигаясь по Кутузовскому проспекту: едет по обочине и разделительной полосе.