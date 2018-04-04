Мажоры устроили «шашки» на Кутузовском проспекте

В Сети появилось видео, на котором водитель автомобиля Mersedes нарушает правила, двигаясь по Кутузовскому проспекту: едет по обочине и разделительной полосе.

В Instagram majorka_777_ появился видеоролик, на котором водитель нарушает правила дорожного движения, двигаясь по Кутузовскому проспекту.

Подпись к видеоролику гласит: «Уверенно по городу. Шашки по столице, вместе с @evloev_zelim_111».

Публикация от Majorka_official (@majorka_777_) 4 Апр 2018 в 5:37 PDT

Судя по видео, водитель Mersedes нарушает сразу несколько правил дорожного движения: он двигается по обочине и разделительной полосе, а также создает аварийную обстановку, постоянно меняя полосы движения (на сленге водителей это называется «игрой в шашки»).

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