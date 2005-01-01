В Севастополе решили открыть памятник флотоводцу Михаилу Лазареву

В Константиновской батарее в Севастополе будет открыт памятник российскому флотоводцу, одному из первооткрывателей Антарктиды Михаилу Лазареву, сообщил президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу.

Шойгу напомнил во время экскурсии для журналистов в Константиновской батарее в рамках конкурса «Лучший гид России», что в 1920 году памятник Лазареву был снесен, передает РИА «Новости».

Президент РГО предположил, что уничтожившие памятник могли не знать и не оценивать заслуги флотоводца «перед страной в целом и перед Севастополем в частности».

«Я очень надеюсь, что губернатор поддержит нашу инициативу. Но скажу, как это принято у нас в РГО: с вами или без вас, но мы поставим памятник Лазареву здесь», – сказал Шойгу.

«С нами», – ответил на это губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Шойгу добавил, что памятник также стоит поставить в связи с 200-летием открытия Антарктиды.

В ходе экскурсии по Константиновской батарее президент РГО заявил, что на этом месте начали созидать и создавать то, «что представляет гордость нашей страны, нашу память, нашу историю».

Шойгу рассказал о строителе форта – русском полководце Александре Суворове, при котором были возведены первые земляные сооружения, а также о роли форта в обороне Севастополя в Крымскую и в Великую Отечественную войны.

«Здесь практически каждый камень пропитан нашей историей, историей наших мореплавателей, исследователей, воинов», – подчеркнул он.

Русское географическое сообщество закончило реставрацию равелина в ноябре 2017 года; на это потребовалось около трех лет. Константиновский мыс пришлось очистить буквально от гор камней и мусора, чтобы возродить форт.

«Когда я первый раз увидел это, тогда возникло огромное желание восстановить все, как было», – сказал Шойгу, признавшись, что форт произвел на него тягостное впечатление, когда он его осматривал в первый раз.

В отдельных местах форт напоминал свалку. Президент РГО заявил, что ранее здесь, вероятно, управляли люди, «которым была абсолютно безразлична история и все то, что здесь происходило, у которых нет генетической памяти о всех тех страданиях, войнах и горе, через которые прошли наши предки».

Шойгу сообщил также, что это уже не первая экскурсия, которую он проводит на Константиновском мысе, – он был здесь с председателем правительства и президентом России в 2015 году.

Затем Шойгу продолжил рассказывать о форте, сообщив о располагавшихся в этом месте пороховых складах, а также вооружении и инженерных коммуникациях. Привел и несколько примечательных фактов: крепость – место, где впервые в России был применен асфальт, полуденные выстрелы из пушки впервые были произведены на Константиновской батарее, а чертежи форта корректировал и правил своей рукой Николай I.

«Это жемчужина Севастополя, куда нужно приезжать, чтобы прикоснуться к живой истории», – считает министр.

По мнению Шойгу, форт обрел вторую жизнь, однако стал не территорией военных действий, а символом мирной жизни: в крепости проходят государственные праздники, культурные, торжественные и патриотические мероприятия.

В настоящее время над фортом развевается флаг РГО, а в казематах развернуты экспозиции общества. Среди них – экспедиционные дневники Николая Пржевальского, Петра Семенова-Тян-Шанского и Николая Миклухо-Маклая, фотографии города Хара-Хото, открытого в ходе Монголо-Сычуаньской экспедиции Петра Козлова, рукописные маршрутные карты, сделанные во время путешествия Григория Грумм-Гржимайло в Западную Монголию и Туву.

Также представлены первые исторические снимки Крыма, собрание работ Василия Сокорнова, ставшего знаменитым благодаря очень популярным в советское время открыткам с крымскими пейзажами.

Завершая экскурсию, президент РГО признался, что ему понравилось быть экскурсоводом.

«Надо любить то место, о котором ты рассказываешь. Тогда не надо зубрить, заучивать, оно само льется от сердца. Ты рассказываешь, потому что хочешь передать это своему собеседнику», – дал он совет участникам конкурса «Лучший гид России».

Он также выразил надежду, что рядом с Константиновской батареей в Севастополе будет построен туристический центр.

«Очень надеемся, что будет все то, что связано с патриотическим воспитанием. А оно всегда переплетено с историей, с памятью, с правильной оценкой того, что мы знаем о наших предках», – рассказал Шойгу, напомнив, что изначально «идея была шире», чем восстановление форта.

В свою очередь губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников во время экскурсии рассказал, что до Константиновской батареи пустят катера для туристов.

«Жемчужину нужно показывать, открыть сообщение катеров. Мы это сделаем в ближайшее время. (...) Мы в этом году до конца года отремонтируем капитальным ремонтом дорогу на северной стороне. Сделаем максимально доступным для наших гостей и жителей города», – сказал губернатор.

Отмечается, что конкурс РГО на лучшего гида проводится уже во второй раз. Его участником может стать любой житель России, как профессионал, так и любитель.

Одним из призов конкурса станет съемка в реалити-шоу на телеканале «Моя планета» – победители сразятся в «баттле» экскурсоводов.

Ранее сообщалось, что при съезде с Крымского моста будут построены въездные ворота.