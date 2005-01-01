В Севастополе решили открыть памятник флотоводцу Михаилу Лазареву

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21 июня, четверг  |  Последнее обновление — 11:11  |  vz.ru
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Мировой экономике пообещали новую катастрофу

Российские и западные экономисты видят риски нового кризиса на горизонтеФото: Simone Brandt/imagebroker.com/
Global Look Press
Новая волна кризиса может накрыть мировую экономику уже через год. По крайней мере, все больше экономистов сходятся во мнении, что мир движется к очередной катастрофе. Что заставляет специалистов предупреждать мир об опасности, в чем эта угроза может выражаться и готова ли Россия к такому повороту событий? Подробности...
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Что ответить Кикабидзе на его ненависть к СССР

Вахтанга Кикабидзе, оказывается, раздражают серп и молот на гербе СССРФото: РИА Новости
Вахтанга Кикабидзе любят в России, несмотря ни на что: герой «Мимино» остается одним из символов советского кино. Но сам лауреат Государственной премии СССР периодически говорит такое, что вызывает массовое возмущение со стороны его бывших сограждан. Вот и сейчас он рассказал, как ненавидит герб СССР и как радовался распаду нашего общего государства. Как к этому относиться? Подробности...
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Почему Никольская стала главной футбольной улицей страны

Зарубежные болельщики «в хорошем смысле» шокированы Москвой и ее жителямиФото: Михаил Метцель/ТАСС
Мундиаль – главный праздник мира, и ничто не может соперничать с ним по наплыву туристов. Для этой разномастной и развеселой толпы власти приготовили специальное место на Воробьевых горах, но жизнь распорядилась иначе: местом притяжения людей внезапно стала Никольская улица. Но почему? И какие выводы нужно из этого сделать? Подробности...
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США демаршем против ООН продемонстрировали свою слабость

Американская дипломатия сделала все возможное, чтобы выход США из правозащитного Совета ООН оказался скандальнымФото: Toya Sarno Jordan/Reuters
Власти США повернулись спиной к жертвам нарушений прав человека и перестали быть «защитником демократии» в мире. Так правозащитники и европейские политики реагируют на решение Вашингтона выйти из Совета ООН по правам человека. При этом в России уверены, что на работе самого совета этот шаг американцев никак не отразится. Что же на самом деле означает очередной демарш американцев против ООН? Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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Ситуация с повышением пенсионного возраста вскрыла острую проблему гражданского общества

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Существующая пенсионная система для государства является уже неподъемным бременем. А любые популистские решения на самом деле решениями не являются. Но проблему надо решать, поскольку она будет только усугубляться. Подробности...

«Помнишь, ты говорил, что Россия всё равно станет первой в мире?»

Рауф Кубаев, сценарист, режиссер
Ночью позвонил Мохаммед из Каира. «Понимаешь, – сказал он, – мы расстроены не поражением. Вы заслужили. Мы расстроены, что вылетели из чемпионата. А вы красавцы. Я про другое хотел сказать». Подробности...
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Предстоящая встреча лидеров России и Южной Кореи имеет геополитическое значение

Пак Бёнг Хван, экс-министр Посольства Республики Корея в Российской Федерации
Дипломатический прием корейского лидера на государственном уровне состоится впервые за 19 лет – с визита в 1999 году президента Ким Тэ Джуна. В связи с этим Россия возлагает большие надежды на правительство Мун Чжэ Ина. Подробности...
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          В Севастополе решили открыть памятник флотоводцу Михаилу Лазареву

             21 июня 2018, 10:10
          Фото: Репродукция Фотохроники ТАСС с гравюры
          Текст: Наталья Ануфриева

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          В Константиновской батарее в Севастополе будет открыт памятник российскому флотоводцу, одному из первооткрывателей Антарктиды Михаилу Лазареву, сообщил президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу.

          Шойгу напомнил во время экскурсии для журналистов в Константиновской батарее в рамках конкурса «Лучший гид России», что в 1920 году памятник Лазареву был снесен, передает РИА «Новости».

          Президент РГО предположил, что уничтожившие памятник могли не знать и не оценивать заслуги флотоводца «перед страной в целом и перед Севастополем в частности».

          «Я очень надеюсь, что губернатор поддержит нашу инициативу. Но скажу, как это принято у нас в РГО: с вами или без вас, но мы поставим памятник Лазареву здесь», – сказал Шойгу.

          «С нами», – ответил на это губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

          Шойгу добавил, что памятник также стоит поставить в связи с 200-летием открытия Антарктиды.

          В ходе экскурсии по Константиновской батарее президент РГО заявил, что на этом месте начали созидать и создавать то, «что представляет гордость нашей страны, нашу память, нашу историю».

          Шойгу рассказал о строителе форта – русском полководце Александре Суворове, при котором были возведены первые земляные сооружения, а также о роли форта в обороне Севастополя в Крымскую и в Великую Отечественную войны.

          «Здесь практически каждый камень пропитан нашей историей, историей наших мореплавателей, исследователей, воинов», – подчеркнул он.

          Русское географическое сообщество закончило реставрацию равелина в ноябре 2017 года; на это потребовалось около трех лет. Константиновский мыс пришлось очистить буквально от гор камней и мусора, чтобы возродить форт.

          «Когда я первый раз увидел это, тогда возникло огромное желание восстановить все, как было», – сказал Шойгу, признавшись, что форт произвел на него тягостное впечатление, когда он его осматривал в первый раз.

          В отдельных местах форт напоминал свалку. Президент РГО заявил, что ранее здесь, вероятно, управляли люди, «которым была абсолютно безразлична история и все то, что здесь происходило, у которых нет генетической памяти о всех тех страданиях, войнах и горе, через которые прошли наши предки».

          Шойгу сообщил также, что это уже не первая экскурсия, которую он проводит на Константиновском мысе, – он был здесь с председателем правительства и президентом России в 2015 году.

          Затем Шойгу продолжил рассказывать о форте, сообщив о располагавшихся в этом месте пороховых складах, а также вооружении и инженерных коммуникациях. Привел и несколько примечательных фактов: крепость – место, где впервые в России был применен асфальт, полуденные выстрелы из пушки впервые были произведены на Константиновской батарее, а чертежи форта корректировал и правил своей рукой Николай I.

          «Это жемчужина Севастополя, куда нужно приезжать, чтобы прикоснуться к живой истории», – считает министр.

          По мнению Шойгу, форт обрел вторую жизнь, однако стал не территорией военных действий, а символом мирной жизни: в крепости проходят государственные праздники, культурные, торжественные и патриотические мероприятия.

          В настоящее время над фортом развевается флаг РГО, а в казематах развернуты экспозиции общества. Среди них – экспедиционные дневники Николая Пржевальского, Петра Семенова-Тян-Шанского и Николая Миклухо-Маклая, фотографии города Хара-Хото, открытого в ходе Монголо-Сычуаньской экспедиции Петра Козлова, рукописные маршрутные карты, сделанные во время путешествия Григория Грумм-Гржимайло в Западную Монголию и Туву.

          Также представлены первые исторические снимки Крыма, собрание работ Василия Сокорнова, ставшего знаменитым благодаря очень популярным в советское время открыткам с крымскими пейзажами.

          Завершая экскурсию, президент РГО признался, что ему понравилось быть экскурсоводом.

          «Надо любить то место, о котором ты рассказываешь. Тогда не надо зубрить, заучивать, оно само льется от сердца. Ты рассказываешь, потому что хочешь передать это своему собеседнику», – дал он совет участникам конкурса «Лучший гид России».

          Он также выразил надежду, что рядом с Константиновской батареей в Севастополе будет построен туристический центр.

          «Очень надеемся, что будет все то, что связано с патриотическим воспитанием. А оно всегда переплетено с историей, с памятью, с правильной оценкой того, что мы знаем о наших предках», – рассказал Шойгу, напомнив, что изначально «идея была шире», чем восстановление форта.

          В свою очередь губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников во время экскурсии рассказал, что до Константиновской батареи пустят катера для туристов.

          «Жемчужину нужно показывать, открыть сообщение катеров. Мы это сделаем в ближайшее время. (...) Мы в этом году до конца года отремонтируем капитальным ремонтом дорогу на северной стороне. Сделаем максимально доступным для наших гостей и жителей города», – сказал губернатор.

          Отмечается, что конкурс РГО на лучшего гида проводится уже во второй раз. Его участником может стать любой житель России, как профессионал, так и любитель.

          Одним из призов конкурса станет съемка в реалити-шоу на телеканале «Моя планета» – победители сразятся в «баттле» экскурсоводов.

          Ранее сообщалось, что при съезде с Крымского моста будут построены въездные ворота.


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