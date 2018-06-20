Британские СМИ включили российский фильм в число лучших за год

Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» попал в список лучших картин 2018 года по версии The Guardian.

В публикации издания отмечается, что фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» «обладает гипнотической напряженностью и невыносимой двусмысленностью, которые сохраняются до самого конца», передает RT.

Фильмами, которые вошли в пятерку лучших по версии The Guardian, стали «Все деньги мира» Ридли Скотта, «Мстители: Война бесконечности» Энтони и Джо Руссо, «120 ударов в минуту» Робена Кампийо, «Зверь» Майкла Пирса, а также «Черная Пантера» Райана Куглера.

Напомним, в январе фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» выдвинули на высшую кинематографическую награду Франции – премию «Сезар». Также картина Звягинцева была номинирована на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», вошла в список номинантов на премию Британской академии кино и телевизионных искусств.

До этого сообщалось, что «Нелюбовь» поборется за кинопремию «Золотой Глобус» 2018 года. В мае 2017 года за фильм Звягинцева удостоили приза жюри Каннского кинофестиваля.