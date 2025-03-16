Вучич назвал число пострадавших и задержанных в ходе протестов в Сербии

Вучич сообщил о 56 пострадавших и 22 задержанных в ходе протестов в Сербии

Tекст: Антон Антонов

«Всего 44 человека поступили в центр скорой помощи, 11 – в Клиническо-больничный центр Звездара, один – в Земун, всего 56 человек», –приводит слова Вучича РИА «Новости» со ссылкой на «Танюг».

Вучич также сообщил о задержании 22 человек, которых обвиняют в преступлениях против имущества как других граждан, так и самой республики. Они также обвиняются в нападении на полицейских и других людей.

Министерство внутренних дел Сербии отметило, что во время протестов произошли многочисленные инциденты и драки среди протестующих. В нескольких местах в центре Белграда протестующие нападали на сотрудников полиции и пытались вызвать беспорядки.

Так, по сообщению информационных агентств, возникла перепалка между двумя протестующими. Один из них громко кричал на полицейских, а второй сделал ему замечание и даже толкнул, началась потасовка. Вмешательство активистов помогло разнять драчунов.

Бывший начальник генштаба Сербии и лидер оппозиции Здравко Понош написал в соцсетях, что вечером полиция якобы применила звуковую установку, вызвавшую беспокойство среди демонстрантов. Пресс-служба МВД Сербии опровергла применение «звуковой пушки», указав, что ее использование противоречит закону.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в протесте студентов и сторонников оппозиции в Белграде участвовали 107 тыс. человек. Значимых инцидентов в ходе самой акции не было, однако после ее завершения обстановка перед городским собранием начала накаляться. Полиция Сербии пригрозила протестующим в Белграде силовым ответом в случае продолжения нападений. Серия протестов началась четыре месяца назад после трагического обрушения на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где погибло 15 человек.